O akımı altüst edecek paylaşım! Tecavüz edilmiş asit saldırısına uğramıştı
Ünlü isimler ve bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından 2 gündür sosyal medyayı ele geçirmiş durumda olan '10 years challenge' akımına Katie Piper adındaki kadın farklı bir yaklaşım getirdi. Eski sevgilisi tarafından tecavüz edilen ardından asit saldırısına uğrayan Katie Piper, geçirdiği büyük değişimi paylaştı. İşte Katie Piper'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 17.1.2019 15:29
2008 yılında Londra'da eski sevgilisi tarafından tecavüz edilen ve asit saldırısına uğrayan Katie Piper saldırı sonrası yüzünde ve boynunda korkunç yanıklara maruz kaldıktan sonra çarpıcı bir iyileşme yaşadı.