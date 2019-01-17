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O akımı altüst edecek paylaşım! edilmiş asit saldırısına uğramıştı

Ünlü isimler ve bir çok kullanıcısı tarafından 2 gündür sosyal medyayı ele geçirmiş durumda olan '' akımına adındaki kadın farklı bir yaklaşım getirdi. Eski sevgilisi tarafından edilen ardından asit saldırısına uğrayan Katie Piper, geçirdiği büyük değişimi paylaştı. İşte Katie Piper'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 17.1.2019 15:29
O akımı altüst edecek paylaşım! Tecavüz edilmiş asit saldırısına uğramıştı

2008 yılında Londra'da eski sevgilisi tarafından edilen ve asit saldırısına uğrayan saldırı sonrası yüzünde ve boynunda korkunç yanıklara maruz kaldıktan sonra çarpıcı bir iyileşme yaşadı.

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O akımı altüst edecek paylaşım! Tecavüz edilmiş asit saldırısına uğramıştı
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