‘Çekilmede geri adım yok’

BUGÜN NELER OLDU

ABDBaşkanı Donald Trump'ın, askerlerinin Suriye'den çekilme kararına ilişkin herhangi bir geri adım olmadığı belirtildi. Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Münbiç'te önceki gün 4'ü ABD'li 20 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından, Trump'ın tavrının ne olacağı merak konusuydu. CNN'e bilgi veren üst düzey yetkililer, Trump'ın, askerlerin çekilmeye başlaması kararında şu ana kadar herhangi bir geri adımın olmadığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de saldırının ardından, "DEAŞ'ı ezdik. Kalıntılarının yeniden hilafet kurmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford da terör örgütünün DEAŞ'la kendi çıkarı için mücadele ettiğini belirterek, "Çekilmenin Suriyeli Kürtlere ihanet olduğunu düşünmüyorum" dedi.