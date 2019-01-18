tenyearchallenge US Airways!

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninNew York kentinde 15 Ocak 2009'da Hudson Nehri'ne inmek zorunda kalan uçağın yolcuları, mucizevi kurtuluşlarının 10'uncu yılını aynı yolculuğu tekrar ederek kutladı. Kazanın yıldönümünde bir araya gelen uçağın yolcuları, aynı koltuklara oturarak New York'tan Charlotte'a uçtu. Bir itfaiye aracı da uçağın inişinde havaya su püskürttü. Amerikan televizyonlarına konuşan bazı yolcular, kazadan sonra hayata bakışlarının değiştiğini söyledi. Charlotte'a gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'ndan kalkan US Airways'e ait Airbus A320 tipi uçağın iki motoru kuşlar nedeniyle durmuştu. Hudson Nehri'ne acil iniş yapan 78 ton ağırlığındaki uçakta bulunan 155 kişinin tamamı kurtulmuş, pilot Chesley Sullenberger ulusal kahraman haline gelmişti.