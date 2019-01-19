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Dünyanın manyetik alanı değişiyor

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Dünyanın manyetik alanı değişiyor
Yerkürenın manyetik alanında yaşanan beklenmedik hareketler bilim insanlarını endişelendirdi. Yerküre etrafındaki güçlerin oluşturduğu bir katman olan manyetik alandaki değişiklik hakkında konuşan Sao Paulo Üniversitesi'nden yerbilimci Ricardo Trindade, son günlerde manyetik kuzey kutbunun Kanada'dan Siberya'ya doğru öngörülenden hızlı hareket ettiğini kaydetti. Uzmanlar, bu durumun teknolojik alanda sıkıntı oluşturacağını ve yönünü bulurken jeomanyetizm kullanan hayvanları da etkileyeceğini düşünüyor.
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Dünyanın manyetik alanı değişiyor
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