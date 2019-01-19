Siyasi kaosa kabile savaşları eklendi: 890 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tartışmalı seçim sonuçları ve Ebola salgınlarının ardından şimdi de kabileler arasında çatışmalar baş gösterdi. Birleşmiş Milletler (BM), iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 3 günde en az 890 kişinin öldüğünü bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe eyaletinin Yumbi bölgesinde 4 köyde 16-18 Aralık'ta Banunu ve Batende kabileleri arasında çatışmalar çıktığını bildirdi. Açıklamada, iki kabile arasındaki çatışmalarda en az 890 kişinin yaşamının yitirdiği, 82 kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatşmalarda ayrıca iki ilkokul, iki sağlık merkezi, bir pazar yeri ve seçim ofisinin de dahil olduğu 485 ev ve binanın yakıldığı veya yağmalandığı ifade edildi.16 bin kişinin de yerinden olmasının ardından BM soruşturma başlattı. Çatışmaların, Banunu kabilesi mensuplarının, Batende topraklarındaki gömülü şeflerinin kalıntılarını almak istemesi üzerine çıktığı belirtilmişti. Ordu birliklerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından çatışmaların durduğu bildirilmişti. Öte yandan 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanan 81 milyon nüfuslu Kongo'da seçim tartışmaları da alevleniyor. Afrika Birliği, Kongo'da ön seçim sonuçlarında ciddi şüpheler olduğunu belirterek, kesin seçim sonuçlarının ilanının askıya alınması çağrısında bulundu. Yaklaşık 2 yıl ertelendikten sonra 30 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Felix Tshisekedi'nin mi yoksa Martin Fayulu'nun mu kazandığı netleştirilmeye çalışılıyor.Kolombıya'da General Santander Polis Okulu'na önceki gün hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. 3 gün yas ilan edilen ülkenin başkenti Bogota'daki kanlı saldırıyı ELN örgütü üstlendi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bogota'da düzenlenen terör saldırısı kınandı.