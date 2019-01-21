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'da askeri kampa saldırdı: 12 ölü

'ın Maydan Vardak vilayetinde militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:46
Afganistan'da Taliban askeri kampa saldırdı: 12 ölü

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını belirtti.

Mangal, yaklaşık iki saat süren çatışma sonucu 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Maydan Vardak İl Hastanesi Başhekimi Salım Asgarhil, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

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Afganistan'da Taliban askeri kampa saldırdı: 12 ölü
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