BAE’den İsrail’e gizli ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoon bin Zayed'in 16 Ocak günü İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. BAE'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan Bombardier tipi özel uçağın, Ürdün başkenti Amman üzerinden geçerek Tel-Aviv'e indiğini bildiren gazete, Bin Zayed'in Tel Aviv'deki temaslarıyla ilgili detay vermezken ABD'nin 13-14 Şubat'ta İran'ı hedef alan Polonya'daki uluslararası zirve öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekti.