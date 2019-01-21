Şam’da askeri tesis yakınlarında patlama

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin başkenti Şam'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Suriye devlet televizyonu, Şam'ın güney bölgesinde karayolu yakınlarında patlama meydana geldiğini duyururken, Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın bir askeri tesisin yakınlarında meydana geldiğini, ölü ve yaralı sayısının bilinmediğini bildirdi.Devlete ait SANA haber ajansı bir kişinin tutuklandığını belirtirken, Suriye devlet televizyonu saldırıyı henüz üstlenen olmadığını duyurdu.Diğer yandan İsrail, Suriye'den Golan Tepeleri'ne atılan bir roketin Demir Kubbe savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladıktan sonra, İsrail'in 4 askeri jeti Şam'daki askeri üsse hava saldırısı düzenledi. Rusya, havalimanının saldırıdan zarar görmediğini duyurdu.Suriye'nin İdlib ilinin güneybatısında, Rusya'ya ait savaş uçaklarının sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına dün düzenlediği saldırıdaysa 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.