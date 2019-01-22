ABD-YPG devriyesine bomba

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta Suriye'nin Münbiç kentinde ABD askerlerine yönelik bombalı saldırının ardından, dün ABD askeri konvoyu terör örgütü Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan bir YPG/PKK kontrol noktasında ikinci kez bombalı saldırının hedefi oldu.ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi. Haseke kentinin Şeddade bölgesinde öğle saatlerinde ABD askerleri ile teröristler devriye görevi yaparken, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 47'nci köprü olarak adlandırılan noktada zırhlı araçların geçişi sırasında bomba yüklü araç infilak ettirildi.Patlamada, PKK/PYD'li 5 terörist öldü, biri ağır, 2 ABD askeri de yaralandı. Saldırıda zırhlı araçlar da büyük hasar gördü. Münbiç'te 16 Ocak günü bir lokantaya düzenlenen canlı bomba saldırısında da 4'ü ABD askeri, 15 kişi yaşamını yitirmişti.