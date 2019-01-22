Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı

'de hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı

'nin eyaletinin Delaware bölgesindeki bir Müslüman topluluğa planlama suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 22:38
ABD'de Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu New York'un Rochester bölgesindeki Greece semtinde 18,19 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi tutuklandı.

Mahkeme belgelerinde söz konusu üç kişinin çeşitli patlayıcı maddeler ve silah taşıdığı belirtildi ve bu kişilerin New York'a bağlı Delaware bölgesindeki Islamberg kasabasında yaşayan Müslümanlara bombalı saldırı planlamakla suçlandığı ifade edildi.

Islamberg, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mubarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.

Bölgeye yönelik daha önceki yıllarda da çeşitli bombalı saldırılar planlanmış, zanlılar yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığındaki 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN