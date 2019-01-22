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Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği hız kesmiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı , 2019'daki ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 11:20
Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği hız kesmiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı , 2019'daki ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor. İki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği hız kesmiyor
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