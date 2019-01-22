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hükümlüyü ülkelerine iade etti

, mahkûmun daha ülkelerine teslim edildiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 16:16
İran 215 Afgan hükümlüyü ülkelerine iade etti

İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde, İran'da hükümlü Afganistan vatandaşlarından 215'inin daha iade edildiğini söyledi.

Abbasi, anlaşma kapsamında ülkelerine gönderilen Afgan mahkûmların, çoğunlukla uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan İran'a girmek suçlarından ceza aldıklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abbasi, anlaşma çerçevesinde Afganistan'a gönderilen hükümlü sayısının 443'e ulaştığını aktardı.

İki ülke arasındaki anlaşma 21 Mart'a kadar yaklaşık 700 Afgan mahkûmun ülkelerine iadesini öngörüyor.

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İran 215 Afgan hükümlüyü ülkelerine iade etti
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