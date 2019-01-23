Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! "Türkiye'nin en önemli önceliği..."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini söyleyerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir" dedi.

Türkiye Suriye'de çözüm için de çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile bölgesel sorunlar, Suriye'deki son gelişmeler ve Türk-Rus ilişkileri konularında görüşmelerde bulunacağını belirterek şöyle dedi:

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması!

"Türkiye sadece Suriye'deki her türlü terörizmle savaşmıyor. Biz aynı zamanda yanı başımızdaki krizin politik çözümü için çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."