Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Saldırgan, kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti

Saldırgan, kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:58

Hollanda'da 30 yaşındaki bir adam, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polisin biber gazı ve coplu müdahalesine rağmen etkisiz hale getirilemeyen adam araçlara da zarar verdi.

Waalwijk kasabasında yaşanan olay amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde ikisi stajyer, 3 polisin etrafa rahatsızlık veren adamı gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Polisleri tek tek darp eden adama polisler de biber gazı sıkıyor. Buna iyice öfkelenen adam, saldırılarını sürdürüyor. Polisler zaman zaman copla müdahale ettikleri adamı bir türlü gözaltına alamıyor. Polonyalı olduğu belirtilen adam, yoldan geçen araçlara da zarar veriyor.
Görüntüler burada kesiliyor.
Polis yetkilileri uyuşturucunun etkisinde kaldığından şüphelendikleri saldırganın gözaltına alındığını; 3 polis memurunun da hafif yaralı olarak tedavi edildiğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırgan, kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN