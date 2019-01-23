Sarhoş yolcu, uçağı kaçırmaya kalkıştı

Rusya'ya bağlı Hantı-
Mansi Özerk
Bölgesi'ndeki
Surgut kentinden
Moskova'ya gitmek
üzere havalanan
Rus havayolları
Aeroflot'a ait
uçak, acil durum
nedeniyle güzergâh
değiştirdi. 69 yolcu ve 7 mürettebatın
bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel
Şapovalov isimli sarhoş ve silahlı kişinin
güzergahın Afganistan'a değiştirilmesini
istediği aktarıldı. Rus vatandaşı olan saldırganın
hırsızlık ve uyuşturucu satmak
suçlarından sabıkası olduğunu bildirildi.
Uçağın Sibirya'ya iniş yaptığı ve yolcuların
tahliye edildiği açıklandı. Saldırganın
akıbeti bilinmiyor.