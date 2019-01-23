Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Sarhoş yolcu, uçağı kaçırmaya kalkıştı

Sarhoş yolcu, uçağı kaçırmaya kalkıştı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Sarhoş yolcu, uçağı kaçırmaya kalkıştı
Rusya'ya bağlı Hantı- Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait uçak, acil durum nedeniyle güzergâh değiştirdi. 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Şapovalov isimli sarhoş ve silahlı kişinin güzergahın Afganistan'a değiştirilmesini istediği aktarıldı. Rus vatandaşı olan saldırganın hırsızlık ve uyuşturucu satmak suçlarından sabıkası olduğunu bildirildi. Uçağın Sibirya'ya iniş yaptığı ve yolcuların tahliye edildiği açıklandı. Saldırganın akıbeti bilinmiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarhoş yolcu, uçağı kaçırmaya kalkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN