Sarhoş yolcu, uçağı kaçırmaya kalkıştı

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi ÖzerkBölgesi'ndekiSurgut kentindenMoskova'ya gitmeküzere havalananRus havayollarıAeroflot'a aituçak, acil durumnedeniyle güzergâhdeğiştirdi. 69 yolcu ve 7 mürettebatınbulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki PavelŞapovalov isimli sarhoş ve silahlı kişiningüzergahın Afganistan'a değiştirilmesiniistediği aktarıldı. Rus vatandaşı olan saldırganınhırsızlık ve uyuşturucu satmaksuçlarından sabıkası olduğunu bildirildi.Uçağın Sibirya'ya iniş yaptığı ve yolcularıntahliye edildiği açıklandı. Saldırganınakıbeti bilinmiyor.