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Son Dakika: 'de patlama

Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan 'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 12:16

Saldırı, sabah saatlerinde Yeni Afrin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Özgür Suriye Ordusu gruplarından Ahhah El-Şarkiye'nin karargah olarak kullandığı binanın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

3 ÖSO MENSUBU HATAYINI KAYBETTİ

Bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından bölgede bulunan 3 ÖSO mensubu hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler ise yaralandı.

Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, yaralılar ise tedavi için hastanelere kaldırıldı.

Afrin'de, 20 Ocak günü de bir midibüse konulan bombanın patlaması sonucu 4 kişi ölmüş, bölgedeki ikinci bir bomba yüklü araç ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edilmişti.

Suriye'de ise 16 Ocak tarihinden itibaren Menbiç, Haseke ve son olarak dün Lazkiye kentinde bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlenmişti.

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Son Dakika: Afrin'de patlama
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