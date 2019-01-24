Afrin’de saldırı engellendi TSK, YPG’yi vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'ninAfrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği sanılan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Güvenlik güçlerinin patlama öncesi aracı fark edip sivilleri uzaklaştırması muhtemel can kayıplarını engelledi. Terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK hedeflerini obüslerle vurdu. Terör örgütü YPG/PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan iki saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı.