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: ABD’nin çekildiğine dair net adım göremedik

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Rusya: ABD’nin çekildiğine dair net adım göremedik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Zaharova, Suriye'den çekilme kararı alan ABD'den buna yönelik net adımlar görmediklerini, hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Zaharova "Mevcut koşullarda Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliğin tırmandırılmaması önemli" dedi. Rus sözcü Zaharova ayrıca, "İdlib etrafındaki durum ciddi endişe yaratıyor. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum kötüye gidiyor. Ilımlı muhalefetin bölgeden çıkması nedeniyle bölge Heyet Tahrir Şam militanlarının kontrolüne giriyor" ifadelerini kullandı.
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Rusya: ABD’nin çekildiğine dair net adım göremedik
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