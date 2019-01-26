İsrail, Batı Şeria'da bir köye baskın düzenledi :1 şehit, 30 yaralı

İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Mugayir köyüne baskın yaparak gerçek ve plastik mermilerle bir Filistinliyi şehit etti, 30 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin El-Mugayir köyünde göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalesi sonucunda 38 yaşındaki Hamdi Talib Nassan'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralıların ise Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırıldığı ifade edildi.