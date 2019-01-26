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, 'da bir köye baskın düzenledi :1 şehit, 30 yaralı

İşgal altındaki 'da güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin bir köye düzenlediği baskında bir Filistinli şehit oldu, en az 30 Filistinli de yaralandı. Sivillere saldıran yasadışı yerleşimcilere işgalci askerlerin de destek verdiği görüldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 21:03
İsrail, Batı Şeria'da bir köye baskın düzenledi :1 şehit, 30 yaralı

İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Mugayir köyüne baskın yaparak gerçek ve plastik mermilerle bir Filistinliyi şehit etti, 30 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin El-Mugayir köyünde göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalesi sonucunda 38 yaşındaki Hamdi Talib Nassan'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralıların ise Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

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İsrail, Batı Şeria'da bir köye baskın düzenledi :1 şehit, 30 yaralı
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