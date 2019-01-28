BUGÜN NELER OLDU

Türkiye sevgisini her fırsatta dile getiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'e verdiği mülakatta da Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Özdemir'in "Sayın Erdoğan bu darbe girişimi üzerine sizi ilk arayanlardan biri. Sayın Erdoğan sizi aradıktan sonra bir demeç verdi ve siz onu iki sene önce 15 Temmuz'da darbe girişimi üzerine aradığınızda çok şaşırdığını dile getirdi. Peki ya siz tüm bunların üzerine Sayın Erdoğan'ın sizi aramasına şaşırdınız mı?" sorusuna "Hayır bu benim için bir sürpriz değildi. Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan'a karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye'deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde Dışişleri Bakanı'ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan'a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye'nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bize demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum" yanıtını verdi.