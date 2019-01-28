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Riyad - ’de siberciler paniği

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Riyad - Tel Aviv’de siberciler paniği
Amerikan Associated Press (AP) ajansı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'yı izlemesi için İsrail'in Suudi Arabistan'a casusluk yazılımı sattığını ortaya çıkaran siber güvenlikçilerin gizli ajanlar tarafından ele alındığını yazdı. AP'nin özel haberine göre, Suudi Arabistan'ın İsrail'in NSO Grup yazılım firmasından aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisi ile Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkaran Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab adlı kuruluşun çalışanları, gizli ajanların hedefi oldu.
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Riyad - Tel Aviv’de siberciler paniği
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