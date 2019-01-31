İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Beytüllahim kentinin doğusundaki Tuku beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.İSRAİL POLİSİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ŞEHİT ETTİ
İsrail askerleri, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruba gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli gençler de askerlere taş atarak karşılık verdi.
İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.