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Sala’nın uçağına ait koltuk bulundu

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Sala’nın uçağına ait koltuk bulundu
Arjantinli kayıp futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın kalıntılarına rastlandı. Normandiya bölgesine bağlı olan Contentin Yarımadası'nda bir plajda uçağa ait olduğu düşünülen iki koltuk bulundu. Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City takımına transfer olmak için 20 Ocak'ta özel bir uçakla yola çıkan Emiliano Sala'nın uçağı Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Olayla ilgili Fransız Güvenlik Araştırma Ofisi, Contentin Yarımadası'nda iki koltuğun bulunduğunu ve muhtemelen kayıp uçağa ait olduğunu açıkladı. Fransız medyasında da Emiliano Sala'yı taşıyan uçağa ait bazı kısımların bulunduğu iddia edildi.
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Sala’nın uçağına ait koltuk bulundu
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