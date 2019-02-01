YPG/PKK halkı Türkiye karşıtı gösteriye zorluyor

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Suriye'ninRakka kentine bağlı Tabka ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı sözde Tabka Meclis Başkanlığı, öğretmenleri ve diğer memurları Türkiye karşıtı gösterilere katılmaları için zorluyor.Terör örgütünün sözde Tabka Meclis Başkanlığı, kendisine bağlı okullarda çalışan öğretmenler ve diğer memurları, Türkiye'ye karşı düzenlenecek eylemlere katılmamaları halinde işten atmakla tehdit etti. Diğer yandan geçenlerde yayımlanan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün 2019 Dünya Çapında Tehdit Değerlendirmeleri raporunda, YPG için, "PKK'nın Suriye'deki milisleri " ifadesi kullanıldı.