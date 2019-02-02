Suudi Arabistan’da konser verdi

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ABD'lişarkıcı Mariah Carey, kendisini 'Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini aklamaya çalışmakla' suçlayan kadın hakları gruplarının tepkilerine rağmen, önceki akşam Mekke yakınlarındaki Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde sahneye çıktı. Kadın ve erkeklerin birlikte izlediği konserde, topuklarına kadar inen uzun kollu payetli bir kostümle şarkı söyleyen Carey, bu ülkede konser veren ilk uluslararası kadın yıldız oldu. Carey'nin konseri boykot etmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. Menajerleri Carey'nin bu konseri, ülkede "kadın erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik bir adım olarak gördüğünü söyledi.