Papa Francis’ten itiraf: Rahipler ve piskoposlar, rahibeleri taciz ediyor

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Vatikan'a dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Papa rahibelerin cinsel tacize uğradığını kabul ederek, "Hala bu tarz istismarların yapıldığına inanıyorum" dedi. Papa, kilisenin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü ancak sorunun hala devam ettiğini ifade etti.

Vatikan'da cinsel taciz skandalları bir çok kez gündeme gelmişti. Papa, Ağustos 2018'de ABD'deki taciz skandalının ardından dünyadaki tüm Katoliklere yönelik bir mektup yazarak, kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını belirtmişti.