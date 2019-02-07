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, protokolünü imzaladı

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019
Makedonya, NATO protokolünü imzaladı
Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu aşan Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. NATO'nun Brüksel karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu. Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu arada Makedonya, toplantılara davetli olarak katılacak.
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Makedonya, NATO protokolünü imzaladı
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