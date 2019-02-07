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Papa’ya ‘40 gün vegan ol’ teklifi

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Papa’ya ‘40 gün vegan ol’ teklifi
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya, Hristiyanların Paskalya öncesi 40 gün oruç tuttuğu Büyük Perhiz'de vegan olması karşılığında 1 milyon dolar bağış teklif edildi.
ABD'de 6 yaşından beri vegan olan 12 yaşındaki Genesis Butler adlı kız çocuğu tarafından başlatılan ve birçok ünlü tarafından desteklenen Milyon Dolarlık Vegan Hareketi, dünya genelinde 1 milyar 200 milyon Katoliğin ruhani lideri olan Papa'nın bu süre içinde bitkisel ürünlerle beslenmesi halinde, istediği bir yardım kuruluşuna bağış yapılacağını açıkladı. Kampanyanın amacı küresel ısınmayla mücadele için et ve süt ürünleri tüketimini azaltmak. Papa'ya teklif edilen 1 milyon dolar, hayvanların küresel gıda zincirinden çıkarılması için bitkisel ürün üreten işletmelere yatırım yapan Blue Horizon Uluslararası Vakfı'ndan geldi. Papa'dan henüz yanıt gelmedi.
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Papa’ya ‘40 gün vegan ol’ teklifi
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