Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'da domuzlar kendilerini besleyen kadını yedi

'da domuzlar kendilerini besleyen kadını yedi

'da akılalmaz olay! Rus medyasında yer alan habere göre 56 yaşında bir kadın yem vermeye gittiği domuzlarının yanında sara nöbeti geçirdi. Ağılda yığılıp kalan kadının yüzü, kulakları ve omzu beslediği domuzlar tarafından yendi. İşte o korkunç olayın detayları...

Giriş Tarihi: 8.2.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 15:42
Rusya'da domuzlar kendilerini besleyen kadını yedi

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği" belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

'YILLARDIR BÖYLE KORKUNÇ BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIK'

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.

Rus medyasına konuşan dedektifler de, "yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını" söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da domuzlar kendilerini besleyen kadını yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN