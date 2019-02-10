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Trump’tan Senato’ya Kaşıkçı resti

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Trump’tan Senato’ya Kaşıkçı resti
ABD Senatosu ile Trump yönetimi arasında Kaşıkçı cinayeti konusundaki çatlak büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens'in sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermedi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıklamıştı. Trump'ın, Senato'nun talebine herhangi bir yanıt vermemekle takdir yetkisi bulunmayan bir yasayı ihlal ettiği yorumları yapılıyor.
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Trump’tan Senato’ya Kaşıkçı resti
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