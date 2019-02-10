Yardım etmek istiyorsanız paralarımızı geri verin

BUGÜN NELER OLDU

Birsüredir darbe ile karşı karşıya olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro, Venezuela'ya gönderilmek istenen insani yardıma ilişkin, "Eğer Venezuela'ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela'nın parasını serbest bırakın. Bu ölümcül bir oyun... önce boynunuzu sıkıyorlar sonra dilenmenizi bekliyorlar. Önce paranızı çalıyorlar sonra size tuvalet kağıdı veriyorlar. Tıpkı (ABD Başkanı) Donald Trump'ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi" diye konuştu.Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise bir kez daha yabancı askere çağrı yaptı. AFP'ye konuşan Guaido, "ülkedeki acil insani durumu" durdurmak için yabancı bir gücün askeri müdahalesine izin verip vermeyeceklerine yönelik soruya muhalefet olarak mümkün olan her şeyi yapacakları yanıtını verdi.