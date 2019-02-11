ABD savaş gemileri Güney Çin Denizi'nde

ABD Donanmasına ait iki savaş gemisinin, Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'ne girdiği bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, ABD'ye ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin uluslararası kamuoyunda Spratly olarak bilinen takımadanın yakınlarında seyrettiği kaydedildi.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin "seyrüsefer serbestisi" çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu kaydetti.

Geçen ay ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyeri Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimine "provokasyona son ver" çağrısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne iki savaş gemisi yollamasını öfkeyle karşıladıklarını bildirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.