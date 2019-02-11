Endonezya ve Şili’de sel: 9 ölü

BUGÜN NELER OLDU

GüneyAmerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması ve sellerde en az 6 kişi hayatını kaybetti. İki kasabada binlerce insan elektriksiz kaldı. Sık sık acil çağrı aldıklarını belirten arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde ise şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi öldü. Şiddetli yağışlar nedeniyle bir köyde 10'dan fazla ev zarar gördü. Bölgede 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Geçen ay, Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.