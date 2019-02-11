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’e 13’üncü haftada yine gazla müdahale

eylemleri 13’üncü haftasını tamamlarken, Fransız polisi göstericilere yine orantısız güç kullandı. Bir göstericinin eli koptu

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Sarı Yelekliler’e 13’üncü haftada yine gazla müdahale
Fransız polisi cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler eyleminin 13'üncü haftasında başkent Paris'teki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te binlerce eylemci gün ortasından itibaren Champs- Elysee'deki Zafer Anıtı'nda toplanmaya başladı ve Eyfel Kulesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Ulusal Meclis'e yürüdükten sonra binaların çevresindeki duvarları tahrip etmeleri üzerine polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. BİR

GÖSTERİCİNİN ELİ KOPTU
Görgü tanıkları, polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet ettiği kişinin elinin koptuğunu belirtti. Paris'te Senato'ya yönelen göstericilerin, Montparnasse Bulvarı'ndaki yol kapatma eylemi ulaşımda aksamaya neden oldu. Eylemciler, biri resmi iki aracı ateşe verdi. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SON İKİ HAFTADA ARTIŞ
Göstericiler Bordo, Toulouse, Nantes, Montpellier başta olmak üzere birçok şehirde de eylem gerçekleştirdi. Son iki haftada toplanan Sarı Yelekli sayısında bir artış olduğu saptandı, İçişleri Bakanlığı'na göre Fransa genelinde 2 Şubat'ta toplam 58 bin eylemci sokaklardaydı. Sarı Yelekliler'e göreyse protestocu sayısı 116 bin.
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Sarı Yelekliler’e 13’üncü haftada yine gazla müdahale
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