Sarı Yelekliler’e 13’üncü haftada yine gazla müdahale

BUGÜN NELER OLDU

Fransız polisi cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler eyleminin 13'üncü haftasında başkent Paris'teki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te binlerce eylemci gün ortasından itibaren Champs- Elysee'deki Zafer Anıtı'nda toplanmaya başladı ve Eyfel Kulesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Ulusal Meclis'e yürüdükten sonra binaların çevresindeki duvarları tahrip etmeleri üzerine polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. BİRGörgü tanıkları, polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet ettiği kişinin elinin koptuğunu belirtti. Paris'te Senato'ya yönelen göstericilerin, Montparnasse Bulvarı'ndaki yol kapatma eylemi ulaşımda aksamaya neden oldu. Eylemciler, biri resmi iki aracı ateşe verdi. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Göstericiler Bordo, Toulouse, Nantes, Montpellier başta olmak üzere birçok şehirde de eylem gerçekleştirdi. Son iki haftada toplanan Sarı Yelekli sayısında bir artış olduğu saptandı, İçişleri Bakanlığı'na göre Fransa genelinde 2 Şubat'ta toplam 58 bin eylemci sokaklardaydı. Sarı Yelekliler'e göreyse protestocu sayısı 116 bin.