‘Soykırımı yapanlar hesap vermeli’

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ABD'nın New York kentinde düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"nda Myanmar hükümeti ve ordusunun başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere ülkedeki etnik azınlıklara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü etnik temizlik kampanyalarına dikkat çekilerek, "Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlardan hesap sorulması" istendi. Geçen hafta düzenlenen bir konferansta konuşan Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim, Müslümanlar'a karşı "yeni soykırım" uyarısında bulunarak, "Bu soykırımı yapanlardan hesap sorulmalı" dedi.