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Lavrov: 'daki muhalif grupları kışkırtmaktan utanmıyor

, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile düzenledikleri basın toplantısında, " 'daki muhalif grupları kışkırtmaktan utanmıyor" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:23
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD Venezuela'daki muhalif grupları kışkırtmaktan utanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile düzenledikleri basın toplantısında Venezuela'da yaşanan yönetim krizini değerlendirdi.

Venezuela'daki durumun kötüleşmesinde ABD'nin etkisinin büyük olduğunu belirten Lavrov, "Venezuela'daki duruma politik açıdan yaklaştığımızda, daha olayın çok başında, Meksika ve Uruguay'dan gelebilecek ve tüm ülkelerin dahil olabileceği ulusal bir diyaloğun oluşturulma girişimini destekledik. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da böyle bir diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Öte yandan muhalefet bunu reddetti" dedi.
Lavrov muhalefetin bu tavrında ABD'nin etkisi olduğunu belirterek, "Bunun sebebi muhaliflerin mevcut durumu kışkırtmaktan utanmayan ABD tarafından yönlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD Venezuela'daki muhalif grupları kışkırtmaktan utanmıyor
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