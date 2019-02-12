Sri Lanka'da resmi gazeteye cellat ilanı verildi

Sri Lanka hükumetinin uyuşturucu mafyalarına karşı mücadele için tekrar infaz cezasının uygulanacağını açıklanmasının ardından, cellat alımı için resmi gazeteye ilan verildi. İşe alınacak cellatların 203 dolar maaşla çalışacağı belirtildi.

Sri Lanka hükumeti, Filipinler'de uyuşturucuya karşı alınan sert tedbirleri örnek alarak ülke genelinde büyük bir operasyona hazırlanıyor. 43 yıl aradan sonra ülkede idam cezası tekrar uygulanacak.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, uyuşturucu tacirlerinin önümüzdeki iki ay içinde idam edilmeye başlanacağını açıklamıştı. Sirisena, Ocak ayında Filipinler'e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, uluslararası eleştirilere ve sivil halkın polisle karşı karşıya gelmesine rağmen uyuşturucu tacirlerine karşı verdiği mücadeleye övgüde bulunmuştu.

Sri Lanka Cezaevleri Kurumu Sözcüsü Thushara Upuldeniya yaptığı açıklamada, "Eğer hükumet de hazırsa, ivedilikle 2 cellat görevlendirip uyuşturucu tacirlerini infaz etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ülkede idam cezalarının müebbet hapse çevrildiğini hatırlatan Sözcü Upuldeniya, halihazırda hükümlü 25 uyuşturucu taciri ve 436 cinayet suçlusu olduğunu kaydetti.



RESMİ GAZETEYE CELLAT İLANI VERİLDİ

Sri Lanka'nın resmi gazetesi Daily News'e, aylık 203 dolar maaşla cellat alımlarının başladığına dair iş ilanı verildi. İlanda, adayların 18-45 yaşları arasında, erkek, 'mükemmel ahlaki karakterli' ve 'akıl sağlığının yerinde' olması gerektiği belirtildi.

Sri Lanka'nın son celladı 2014 yılında görevinden ayrılmış ve kariyeri boyunca hiç kimseyi idam etmemişti.