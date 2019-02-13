Almanya bu kez şaşırttı PKK’ya yasak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından olan iki şirketin faaliyetlerini yasakladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre "Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH" ve "MIR Multimedia GmbH" isimli şirketler yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte polis Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde bazı baskınlar gerçekleştirdi.



'HUKUK DÜZENİ SAĞLANMALI'

Baskınlardı birçok dosya ve bilgisayara el konuldu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Özellikle de PKK'nın Almanya'da yasağa rağmen hala aktif olması nedeniyle PKK'ya haddini bildirmek ve hukuk düzenini sağlamak zorunlu ve gereklidir" diye konuştu. İki şirketin de merkezi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Neuss kentinde. Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH, sözde internet üzerinden kitap satışı yapan bir yayınevi. MIR Multimedia GmbH ise de sözde kitap, CD ve DVD satışı yapıyor.

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PARA AKTARIYORLAR

Yapılan açıklamada, "Baskınlar, bu iki şirketin faaliyetinin sadece terör örgütü PKK ile organik bağın devam ettirilebilmesine hizmet ettiğini şüphesini doğruladı. Sözde yayınevi kisvesi altında şirketin tüm aktivitelerinin PKK yararına olduğu belirlendi. Elde edilen parayla terör örgütünün Almanya ve Avrupa'daki eylem imkanları güçlendiriliyor. Bu şekilde yasağın sistematik olarak altı oyulmaktadır" denildi.



'ÖNEMLİ BİR ADIM'

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bakanlığın yasak kararını olumlu karşıladığı. Sırakaya yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, tek kuruluş amacı PKK'ya hizmet olan iki paravan şirketi kapatma kararı, terörle mücadele kapsamında atılan çok doğru ve önemli bir adımdır" dedi.