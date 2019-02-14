İran’da Devrim Muhafızları otobüsüne saldırı: 27 ölü

BUGÜN NELER OLDU

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında 27 kişi öldü, en az 13 kişi de yaralandı. Zahidan ile Haş yolu üzerindeki saldırıyı üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt ise olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor. AA