Korkudan maske taktı

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Lotodan 1 milyon sterlin (6 milyon 70 bin TL) kazanan Jamaikalı adam, kimliği bilinmesin diye korku filmi Çığlık'taki (Scream) karakterin kılığına girip, takma isimle ödülünü aldı.Jamaikalı Süper Loto milyoneri, dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan memleketinde başına bir şey gelmesin diye tam 54 gün boyunca kimliğini gizledi. Bir hafta önce ortaya çıkmaya karar verdiğinde ise bir takma isim belirledi ve A. Campbell olarak kameraların karşısına çıktı. Ödülünü almaya gelirken Çığlık filminin maskesini taktı, uzun bir parka ve siyah eldiven giydi. Washington Post gazetesi, bazı ülkelerde ikramiye kazanan kişilerin tanınmamak için maske giymesinin bir trend haline geldiği bilgisini paylaştı. Küçük işletme sahibi olduğunu söyleyen adam, kazandığı bu ikramiyeyle bir ev satın alacağını ve işine yatırım yapmak için kullanacağını söyledi.