Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

Trump, Büyükelçiliği için adayını açıkladı

Başkanı 'ın Büyükelçiliği görevine müsteşar David Satterfied'i atamak istediği belirtildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 03:13 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 03:21
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın David Michael Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği belirtildi.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Sattefield'in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.

Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN