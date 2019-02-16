81 yaşındaki kadın, adanın tek sakini

BUGÜN NELER OLDU

Güney Koreli Kim Sin-yeol (81) isimli kadın, ülkesi ve Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Liancourt Kayalıkları'nda (Dokdo Islands) tek başına yaşıyor. 1991'de Kim ve kocası, bölgesel anlaşmazlıklara neden olan adada yaşamaya başladı. Yıllarca küçük adanın tek daimi sakinleri olan çift, polis, deniz feneri operatörleri ve turistler gibi günü birlik gelen insanlara yardımcı oldu. Ancak geçtiğimiz ekimde kocasını kaybeden Kim, adada tek başına kaldı. Dokdo'da yaşamanın rahatlatıcı olduğunu belirten yaşlı kadın, hayatının sonuna kadar adada yaşamak istediğini söyledi. Günümüzde Seul tarafından yönetilen ada, Güney Kore'ye göre Doğu Denizi'nde yer alıyor. Ancak Japonya, Takeshima olarak adlandırılan adanın Japonya Denizi'nde yer aldığını iddia ediyor.