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'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı

'nın St. Petersburg kentinde bulunan Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Üniversitesi binası 5’inci katından 2’inci katına kadar çöktü. Kaza sonrası olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin 60’dan fazla kişiyi tahliye ettiği, enkaz altında ise 21 kişinin olduğunun tahmin edildiği açıklandı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 21:16
Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesinin bir kısmı çöktü, 21 kişi enkaz altında kaldı.

Binanın 5'inci katından 2'inci katına kadar çöktüğü öğrenildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının basın servisi tarafından yapılan açıklamada, çökme sebebinin bina onarımı sırasında hatalı bir işlem yapılması sonucu yaşandığı tahmin edildiği aktarıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin 60'dan fazla kişiyi tahliye ettiği, enkaz altında ise 21 kişinin olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

Olay yerine sevk edilen 54 arama kurtarma görevlisi enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı
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