Esad, 336 kimyasal saldırı düzenledi

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ABD'nın Washington Post gazetesi, Berlin merkezli Global Kamu Politikaları Enstitüsü'nün raporlarına dayandırdığı haberinde, Suriye'deki Beşar Esad rejiminin 8 yıllık iç savaş boyunca 336 kimyasal saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların yüzde 98'inin rejim tarafından düzenlendiği belirtilen raporda, bu saldırıların bir kısmına Rusya'nın da destek verdiği kaydedildi. Raporda ayrıca, Esad'ın kimyasal silah kullanımından dolayı uluslararası savaş suçlusu sayılabileceği ifade edildi. Öte yandan, Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki 13 sivil yerleşime cumartesi ve pazar günleri düzenledi saldırılarda 10 kişinin öldüğü, 34 kişininse yaralandığı bildirildi.