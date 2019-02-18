Veliaht Prens’ten Pakistanlı mahkumları sevindiren karar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pakistan'da 20 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalamıştı. Temaslarını sürdüren Prens, ülkesinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılması talimatını verdi. Veliaht Prens'in, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın talebi üzerine verdiği kararı Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kureyşi, "Veliaht Prens, 2 bin 107 mahkumun derhal serbest bırakılması kararını verdi. Kalan mahkumların davaları ise yeniden görülecek. Pakistan halkı, Başbakan Han'ın talebine hemen cevap verdiği için majestelerine teşekkür eder" ifadelerini kullandı. İmran Khan'ın dün Prens ile gerçekleştirdiği görüşmede Suudi Arabistan'daki mahkumların durumlarını gündeme getirdiği öğrenildi. Khan'ın aynı zamanda Suudi Arabistan'daki Pakistanlı işçilerin durumunu da gündeme getirdiği aktarıldı.

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