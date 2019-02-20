Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Güney Kore’de saunada faciası!

’de saunada faciası!

’nin Daegu şehrinde saunada çıkan yangında korkunç bilanço! Güney Kore'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti 50 kişi de yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 12:25
Güney Kore’de saunada faciası!

Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daegu şehrinde 7 katlı bir binanın dördüncü katındaki saunada dün çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Erkeklere ait saunada çıkan yangını itfaiye ekiplerinin 20 dakika içinde kontrol altına aldığı aktarıldı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, polisin inceleme başlattığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kore’de saunada faciası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN