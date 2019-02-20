Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Hindistan'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki gün sürecek Hindistan ziyaretinin iki ülke arasında yüzyıllardır süregelen ilişkileri geliştireceğini kaydetti.

Pakistan'ın ardından Hindistan'ı ziyaret eden Muhammed bin Selman, Yeni Delhi'de Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind tarafından resmi törenle karşılandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, devlet başkanlığı sarayında yaptığı kısa açıklamada, ziyaretinin, iki ülke arasında yüzyıllardır süregelen ilişkileri geliştireceğini belirterek, "Bugün bu ilişkinin, iki ülkenin iyiliği için sürdürüleceği ve geliştirileceğinden emin olmak istiyoruz. Eminim ki devlet başkanı ve başbakanın liderliğiyle, Suudi Arabistan ve Hindistan için güzel şeyler yaratabiliriz." dedi.

Muhammed bin Selman'ın, Yeni Delhi'de 2 gün sürecek temasları sırasında Başbakan Narendra Modi ile görüşmesi ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Modi, twitter hesabından, "Hindistan, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamaktan memnun." paylaşımını yaptı.

Suudi Arabistan ile Hindistan arasında geçen yıl 27,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı.