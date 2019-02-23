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ABD’nin ’de 200 askeri kalacak

Giriş Tarihi: 23.2.2019
ABD’nin Suriye’de 200 askeri kalacak
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra açıklama yaptı. Sanders, "Yaklaşık 200 askerlik barışı korumakla görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak" dedi. Konuyla ilgili başka bir detay vermedi. ABD Başkanı Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık askerlerinin çekileceğini ifade etmişti
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ABD’nin Suriye’de 200 askeri kalacak
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