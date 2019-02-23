Ortadoğu’ya barışı Türkiye getirecek

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü akademisyen ve iş adamı olan Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim, Ankara Palas Buluşmaları'nda "Suriye, Arakan ve Batı'da Müslüman Olmak" başlıklı söyleşide konuştu. İbrahim özetle şunları kaydetti:Suriye'deki savaşın ana suçlusu Obama'dır. Şu anda dünyanın en büyük sorunu olan Suriye konusunda Türkiye'nin çalışmaları ve barış adımları hayranlık verici. Türkiye, 500 bin kişiyi katleden, insanları kurduğu alanlarda yakan Esad karşısında çok güçlü bir pozisyon alıyor. Bu kararlı duruşu sürdürmeli. Suriye dahil Ortadoğu'ya barış Türkiye eliyle gelecek.Dünyadan farklı olarak terör Türkiye'de destek bulamıyor, özellikle dini kullanan DAEŞ ve Boko Haram gibi örgütler. Avrupa'dan 30 bin kişi DEAŞ'e katılırken Türkiye'den bu örgüte destek yok. Radikal ideolojiye karşı bunu nasıl başardı; geleneksel İslam eğitimiyle. Araştırmalar, terörizme uzun vadede çözümün geleneksel İslam eğitimi yaygınlaştırmak olduğunu gösteriyor. Türkiye bunu başarmış, bu nedenle terörün panzehiri Türkiye'de.DEAŞ'a katılanların çok büyük bir kısmı Avrupa'dan geldi. En fazla üye veren ülke Kosova. Bu insanların ortak özelliği eğitimsiz, işsiz, uyuşturucu bağımlısı, toplumun dışına itilmiş ve sürekli cezaevine giriyor olmalarıdır. Araştırmalara göre DAEŞ'in destek bulamadığı tek ülke Türkiye. Dünyada 60 milyon mültecinin yüzde 70'i Müslüman ve bu göç krizinde lider ülke yine Türkiye. Özellikle Suriyeli mülteciler noktasında Türkiye'deki çalışmaların örneği dünyada yok. Olağanüstü bir çaba harcanıyor, krize damga vuruyor."AkademisyenİAzeem İbrahim, "Dünyanın büyük insani krizi Myanmar'da yaşanıyor. Binlerce Rohingyalı Müslüman'ın ne ülkesi ne de vatandaşlığı var. Bu insanları dünya görmezden gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan umut oldu. Dünya sustu ama başkan ve eşi el verdi. Türkiye bu konuda lider rolü oynuyor. Türkiye dünyanın sustuğu Müslümanlar için önemli çalışmalar yapan tek ülke. Arakanlı Müslümanlar için Erdoğan ve eşinin samimi çalışmaları hayranlıkla izleniyor" dedi.