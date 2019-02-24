Çipras’ın arkadaş kabinesi

Yunanistan'da
muhalif basın, seçimlerin ekim ayından mayısa çekileceğini savunarak Başbakan Aleksis Çipras'ı hedef almaya başladı. Haberlerde Çipras'ın Atina Teknik Üniversitesi'nde okurken üyesi olduğu Komunist Parti'nin gençlik kolundaki arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafı ön planda tutuluyor. Muhalif basın, söz konusu fotoğrafın Çipras'ın arkadaşlarını etrafında topladığının kanıtı olduğunu savunuyor. Fotoğrafta görülenlerin çoğu Çipras'ın döneminde devletin çeşitli yerlerine atandı. Soldan sağa: Nikos Karanikas:
Başbakanlıkta danışmanlık görevinde. Nasos İlyopoulos:
Bakan yardımcılığı yaptı. Yerel seçimlerde Çipras'ın lideri olduğu radikal sol SYRİZA'nın Atina Belediye Başkan adayı olacak. Youla Dousikou:
(Çipras'ın sağındaki kız): Parlamentoda görevli. Frangiskos Koutentakis:
Parlamento Bütçe Dairesi Başkanı. Eleftheria Hacigeorgiou:
Makedonya / Trakya Bakanı. Dimittis Tzanakopoulos:
Basın Bakanı ve Hükümet Sözcüsü. Gabriel Sakkelarides:
Hükümet eski sözcüsü, şimdi BM Göçmen Dairesi'nde görevli.