Çipras’ın arkadaş kabinesi

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Yunanistan'damuhalif basın, seçimlerin ekim ayından mayısa çekileceğini savunarak Başbakan Aleksis Çipras'ı hedef almaya başladı. Haberlerde Çipras'ın Atina Teknik Üniversitesi'nde okurken üyesi olduğu Komunist Parti'nin gençlik kolundaki arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafı ön planda tutuluyor. Muhalif basın, söz konusu fotoğrafın Çipras'ın arkadaşlarını etrafında topladığının kanıtı olduğunu savunuyor. Fotoğrafta görülenlerin çoğu Çipras'ın döneminde devletin çeşitli yerlerine atandı. Soldan sağa:Başbakanlıkta danışmanlık görevinde.Bakan yardımcılığı yaptı. Yerel seçimlerde Çipras'ın lideri olduğu radikal sol SYRİZA'nın Atina Belediye Başkan adayı olacak.(Çipras'ın sağındaki kız): Parlamentoda görevli.Parlamento Bütçe Dairesi Başkanı.Makedonya / Trakya Bakanı.Basın Bakanı ve Hükümet Sözcüsü.Hükümet eski sözcüsü, şimdi BM Göçmen Dairesi'nde görevli.